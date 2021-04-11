У Європі арештували десятки людей, які вийшли на протести через карантин. Відео

У Данії, Норвегії та Фінляндії відбулися протести через карантинні обмеження, десятки людей заарештували.

Про це повідомляє Euronews. Зазначається, що люди висловлювали своє невдоволення щодо рішень уряду та спалювали маски.

У Гельсінкі, Фінляндії, на вулиці вийшли близько 300 протестувальників, двадцять людей було заарештовано. У Данській столиці люди протестували щодо урядової стратегії по боротьбі з коронавірусом та планів щодо введення COVID-паспортів.

В Осло, столиці Норвегії було близько 200 протестувальників, які спалювали свої маски у знак протесту щодо карантинних обмежень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Боснії і Герцеговини місті Сараєво жителі влаштували акцію протесту і вимагали відставки високопоставлених чиновників через відмову запустити загальнонаціональну програму вакцинаціївід коронавірусу.