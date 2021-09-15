Российская ЧВК 'Вагнера' может отправить около тысячи наемников в Мали: всплыли подробности

Боевики частной военной компании "Вагнер" будут отправлены в Мали для военной подготовки вооруженных структур хунты. Двустороннее соглашение о переправке около 1000 российских наемников подписали лидеры малийского режима и руководители неофициальной ЧВК в России.

Данные сведение опубликованы изданием The Reuters. Париж уже ведет дипломатические переговоры, чтобы пресечь эту сделку и не допустить усиления хунты со стороны РФ в бывшей французской колонии.

По информации из западных источников, на операцию в Мали "вагнеровцам" будет выделяться до 10,5 млн долларов США ежемесячно. Таким образом Россия расширит сферу своего влияния на безопасность в западноафриканском регионе и закрепит военно-политическую позицию на материке.

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Напомним, что Мали – одно из беднейших государств мира – за последний год столкнулось с двумя государственными переворотами. В результате частью страны управляет военная хунта, приближенная к исламской, крайне радикальной группировке "Аль-Каида". Она провозгласила северо-восточную часть Мали Независимым государством Азавад.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2021 года в Мали произошел второй госпереворот, когда террористы арестовали президента и главу правительства западноафриканской республики.