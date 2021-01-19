В Европарламенте обнародовали декларацию о чествовании 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра

Рабочая группа Европарламента "Бабий Яр – Память ради будущего" обнародовала декларацию по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.

Об этом сообщил депутат Европарламента, сопредседатель группы Майкл Галер на своем сайте. Декларацию подписали двенадцать членов Европейского парламента, представляющие три основные политические группы и девять государств-членов: Моника Бенева (сопредседатель), Майкл Галер (сопредседатель), Петрас Ауштревичус, Влодзимеж Цимошевич, Рафаэль Глюксманн, Ханнес Хайде, Никлас Хербст, Лукаш Когут, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Эльжбета Лукачевська, Людмила Новак и Фредрик Рис.

Декларация призывает европейских парламентариев приложить усилия к памяти в 80-ю годовщину расстрелов в Бабьем Яру.

"Мы, члены рабочей группы "Бабий Яр – Память ради будущего", призываем своих коллег, членов Европарламента и членов национальных парламентов, почтить эту трагедию" – говорится в декларации.

Рабочая группа Европарламента "Бабий Яр – Память ради будущего" была создана для сохранения памяти о жертвах Бабьего Яра и поддержки инициатив с подобной целью, таких как Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

Напомним, что ранее рабочая группа заявила о принципиальной поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", заметив в его деятельности приверженность общеевропейским ценностям и развитие толерантного общества.

Сопредседатель рабочей группы и член Европарламента Моника Бенева отметила: "Сейчас мы приближаемся к восьмидесятой годовщины трагедии в Бабьем Яру, и Международный день памяти жертв Холокоста предоставляет нам возможность поразмышлять о европейской ответственности за чествование их памяти. Я верю, что это должно быть совместное усилие, которое разделяют европейские и украинские граждане".

Сопредседатель рабочей группы и член Европарламента Майкл Галер добавил: "Чествование памяти о Холокосте – ключевой фактор для сохранения наших демократий. Ежегодно, 27 января, нам нужно не только помнить, но и размышлять над тем, что можно сделать для сохранения нашей коллективной памяти и исторической правды ".