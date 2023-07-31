В Эстонии задержан мужчина, который забросал яйцами посольство России в присутствии полицейских

В Эстонии задержали мужчину 1977 года рождения, который забросал российское посольство яйцами. Он сделал это ночью на глазах у полицейских и был задержан патрулем на месте.

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Об этом сообщает издание Delfi. По версии издания, задержанным оказался журналист Аркадий Бабченко.

"Мужчина средних лет, в ночные часы повредивший фасад посольства России в Эстонии, оказался под стражей. Мужчина оказался настолько смелым, что закидал стену посольства яйцами прямо на глазах у полицейских", – пишет Delfi.

В эстонской полиции об инциденте сообщили достаточно скупо.

"Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело", – отмечено в сообщении пресс-службы полиции.

Других деталей там пока не сообщают.

В то же время, Delfi со ссылкой на российского активиста "Мирного сопротивления" Михаила Баранова пишет, что задержан был журналист Аркадий Бабченко.

Сам Бабченко на сообщения о своем задержании отреагировал ироничным постом.

"Эстонские чайки летят над нашей зооонооой… А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в хату", – написал он, не уточнив, имеют ли сообщения журналистов под собой хоть какие-либо основания.

Подписчики журналиста в комментариях разместили фото, на котором Бабченко якобы сидит в машине эстонской полиции. Мнения комментаторов разделились: одни шутят по поводу новости о "задержании", другие восприняли ее вполне серьезно.

Напомним, 31 июля в Грузии задержали участников акции протеста, устроивших лайнеру из РФ "теплый прием". Люди с ночи собрались возле порта в Батуми, чтобы организовать для российского лайнера, повторное прибытие которого ожидалось утром, достойную встречу.

Во время попыток прорвать двойной кордон полиции возле порта двое участников протестов были задержаны.