В Эстонии россиянку могут посадить в тюрьму на 6 лет за госизмену: подробности дела

В Эстонии жительницу Таллинна Светлану Бурцеву обвиняют в нарушении международных санкций и государственной измене. С 2017 года она, будучи гражданкой Эстонии, работала в российской медиагруппе "Россия сегодня". Теперь ей грозит шесть лет лишения свободы.

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Она освещала общественные мероприятия в Эстонии, тексты Бурцевой публиковали на ресурсах, обслуживающих интересы российской пропаганды. Об этом сообщает ERR.

"Даже после санкций против России, введенных Советом Европы, Бурцева продолжала работать на благо владельца и реального бенефициара МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева", – объяснила госпрокурор Энели Лауритс.

Отметим, что Бурцева получила эстонское гражданство путем натурализации в 1994 году.

В обвинительном заключении сказано, что она знала о запрете на свою деятельность, но продолжала ее даже после прекращения работы новостного портала "Sputnik Эстония" (Sputnik Eesti) из-за нарушения санкций в 2019 году. В 2020-2023 годах Бурцева продолжала производить медиаконтент для портала Baltnews.ee в том числе под псевдонимом Алан Торм.

По итогам досудебного расследования Полиция безопасности пришла к выводу, что Бурцеву нельзя считать независимым, объективным и нейтральным журналистом. Собранные доказательства указывают на то, что она является пропагандисткой, работавшей на порталах, служащих агрессивным целям Кремля. Расследование ее деятельности выявило, помимо нарушения международных санкций, и преступление против Эстонии.

Также выяснилось, что Бурцева с 2019 по 2021 год училась в магистратуре Севастопольского государственного университета. В сотрудничестве с руководителем учебной программы опубликовала книгу "Гибридная война за мир", в ней описана глобальная гибридная война, которую должна выиграть Россия.

"Она прошла учебную программу по информационным и гибридным конфликтам, которую курировал и возглавлял глава зарегистрированной в России частной разведывательной компании и бывший офицер контрразведки ФСБ. Целью двухлетней магистерской программы является подготовка международных работников СМИ и аналитиков, которые могли бы оказаться на передовой борьбы России с гибридными угрозами", – сказано в сообщении.

На этой неделе в Харьюском уездном суде завершилось рассмотрение уголовного дела по обвинению Светланы Бурцевой. Госпрокурор Лауритс потребовала признать женщину виновной и назначить ей наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Защитник обвиняемой тем временем ходатайствовал о вынесении оправдательного приговора. Пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане сообщила, что решение будет вынесено 11 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, первое отделение "Новой Почты" в Таллине, Эстония, свое описание работы заведения представило только на эстонском и украинском языках. Это очень возмутило местного жителя-россиянина.

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