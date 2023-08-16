В Эстонии россиянам и белорусам хотят запретить голосовать на местных выборах: подробности

В Эстонии решается вопрос о запрете россиянам и белорусам голосовать на местных выборах. Представители министерства юстиции Эстонии объяснили такое решение тем, что страна не может гарантировать российским гражданам свободу от "влияния их страны гражданства".

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Об этом сообщает эстонский телерадиовещатель ERR. Авторы проекта закона отметили, что согласно Конституции государства-террориста России ее защита является обязанностью каждого гражданина РФ.

По словам авторов, были зафиксированы случаи мобилизации в Вооруженные силы России даже среди тех ее граждан, которые постоянно проживают на территории Эстонии.

Так, в законопроект о выборах будут внесены изменения, предусматривающие, что иностранец, являющийся гражданином государства, признанного Европарламентом или Рийгикогу (высшим законодательным органом власти в Эстонии) агрессором, не будет иметь возможности участвовать в выборах.

Как сообщает издание, внесенные изменения направлены на временное ограничение избирательных прав проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси.

Законопроект может вызывать сомнения в его соответствии Конституции Эстонии и некоторым стандартам Европейского Союза. Однако министр юстиции Эстонии Калле Лаанет отметил, что многие спорные вопросы будут рассмотрены и решены Государственным судом.

Согласно действующему закону, граждане без эстонского гражданства не имеют права голоса во время выборов в Национальный или Европейский парламент, однако они могут участвовать в местных выборах.

Напомним, что российские пропагандистские новостные каналы распространили информацию о том, что в Финляндии иностранные агенты якобы вербуют россиян с помощью финской полиции государственной безопасности (Supo). В службе заявили, что это российская ИПСО, направленная на граждан страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, финские и норвежские регулирующие органы запретили российской технологической группе "Яндекс" (YNDX.O) и ее нидерландскому партнеру Ridetech International передавать в Россию любые личные данные клиентов Яндекса Yango. Причиной стало то, что с сентября ФСБ получит доступ к данным серверам.

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