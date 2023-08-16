ИПСО, направленная на российского потребителя: в Финляндии прокомментировали слухи о якобы вербовке россиян

Российские пропагандистские новостные каналы распространили информацию о том, что в Финляндии иностранные агенты якобы вербуют россиян про помощи финской полиции государственной безопасности (Supo). В службе заявили, что это российская ИПСО, направленная на граждан страны-агрессора.

Видео дня

Об этом пишет Yle.fi. Так, ряд СМИ РФ ("Россия-24", Russia Today (RT), "Вести") сообщили о том, что в Финляндии якобы действуют агенты американской (ЦРУ), британской (MI6), эстонской (KAPO) и шведской (Must) разведки, которые "не оставляют в покое россиян".

Их якобы в первую очередь интересуют дипломаты и сотрудники посольства РФ, за которыми "следят" и "пытаются завербовать". Supo, по версии росСМИ, якобы устанавливает внешнюю слежку за сотрудниками посольства и торгового представительства РФ, а также собирает информацию об их родственниках и даже пытается составлять психологические портреты.

"Указанная категория граждан, как и все нормальные люди, пользуется парикмахерскими, мастерскими, аптеками, магазинами, ателье и туристическими фирмами. В подобных местах зачастую работает русскоговорящий персонал, который в обязательном порядке вербуется сотрудниками Supo", – заявили пропагандисты.

В Supo отреагировали на шквал публикаций в СМИ РФ, заявив, что это не что иное, как попытка информационного влияния, и не более. Там отметили, что данная российская ИПСО направлена именно на аудиторию внутри самой РФ.

Других комментариев относительно содержания публикаций росСМИ в полиции безопасности Финляндии не дали.

Как сообщал OBOZREVATEL, финские и норвежские регулирующие органы запретили российской технологической группе "Яндекс" (YNDX.O) и ее нидерландскому партнеру Ridetech International передавать в Россию любые личные данные клиентов Яндекса Yango. Причиной стало то, что с сентября ФСБ РФ получит доступ к данным серверов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!