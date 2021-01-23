В Эстонии назвали оружие, которым будут отбиваться от России

Эстонии необходимо увеличить расходы на оборону с 2,29% до 6,5% ВВП для противостояния России в течение длительного времени.

Как сообщает ERR, такое предложение сделал командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем. Он назвал Россию самой большой военной угрозой для страны.

Херем подчеркнул, что для отражения военного нападения Эстонии потребуется дальняя артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные ВМС, а также дополнительно 6 бригад к силам наземной обороны.

Сейчас, по его мнению, самое главное – поддерживать боеготовность действующих подразделений. Во-вторых, подразделения должны быть защищены, бронетехника и транспортные средства должны быть в хорошем состоянии, но также необходимы средства связи и наблюдения.

Генерал отметил, что главная военная цель Сил обороны – сдерживание, нападение на Эстонию должно быть недопустимо дорогим.

По словам Херема, Россия показала, что при благоприятных условиях она готова использовать военную силу для достижения своих целей, например, в Грузии и Украине, и видно, что вооружение РФ непропорционально велико.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эстония попала на последние места в Европе в рейтинге Global Firepower по совокупности военной мощи.