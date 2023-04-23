В Эстонии назвали главное препятствие для контрнаступления ВСУ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкура заявил, что контрнаступление украинской армии, которое широко анонсировано в мировых СМИ, произойдет не раньше чем через месяц. Главным препятствием для ВСУ представляет собой погода, которая в этот сезон года довольно влажная и дождливая.

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Если земля будет рыхлой от сырости, танки попросту будут в ней увязать. Слова чиновника передает агентство ERR.

"На встрече "Рамштайн-11" неоднократно звучали мнения о будущем контрнаступлении. Очевидно, что пройдет еще месяц прежде чем мы сможем говорить о реальных действиях со стороны Украины. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два", – подчеркнул Певкура.

Он также добавил, что американские танки Abrams, которые Киев получил от своих партнеров, не станут решающим фактором в ключевой операции Вооруженных сил на фронте. Если погода не будет позволять, то, к сожалению, гарантий на успех в сухопутном сражении никто дать не может.

"Самым большим препятствием для контрнаступления, которое, вероятно, состоится, является погода. Погода довольно дождливая, и это затрудняет передвижение тяжелой техники. Украинцы скорее ждут улучшения погоды, чтобы приступить к более масштабному освобождению территорий", – подчеркнул эстонский министр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ближайшие дни Испания передаст Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard 2А4. После этого будет поставлен второй пакет помощи, который будет содержать еще четыре единицы этой бронетехники.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виталий Матвиенко заявил, что российские солдаты стали вдвое чаще обращаться для добровольной сдачи в плен. По мнению сотрудников организации, это непосредственно связано с подготовкой бойцов ВСУ к контрнаступлению.

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