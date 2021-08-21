В ЕС заявили об оперативных контактах с "Талибаном": о чем речь

Европейский Союз не ведет никаких политических переговоров с "Талибаном" и не признает его режим. Однако имеет определенные "оперативные контакты" с представителями движения.

Об этом 21 августа заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с исполнительным директором Испании Педро Санчесом и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает Agencia EFE. Она отметила, что это необходимо "в моменты кризиса".

"Евросоюз поддерживает оперативные контакты с "Талибаном", они необходимы для спасения жизней. Но речь не идет ни о каких политических переговорах или признании его режима", – заявила она.

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Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов сотрудничать с афганским правительством талибов, однако только в том случае, если в государстве будут уважать основные права, в том числе права женщин. Кроме того, представители исламистского движения также обязаны не допустить использование территории страны террористами.

По словам Борреля, для решения "ухудшающейся гуманитарной ситуации в Афганистане" ЕС продолжит оказывать помощь афганскому народу.

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