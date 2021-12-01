В ЕС заговорили о ежедневном изменении правил путешествий из-за нового штамма Омикрон

Марина Погорилко
Мир
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В ЕС заговорили о ежедневном изменении правил путешествий из-за нового штамма Омикрон

В связи с распространением нового штамма коронавируса Омикрон, Европейский Союз намерен рекомендовать государствам-членам ежедневно пересматривать правила путешествий. Они должны придерживаться скоординированного подхода и быть готовыми ввести любые необходимые меры контроля.

Об этом говорится проекте документа ЕС, который попал в распоряжение Bloomberg. Отмечается, что в организации также будут призывать национальные правительства к быстрому внедрению бустерных прививок и оперативной реализации предложений по ограничению срока действия цифрового сертификата вакцинации до девяти месяцев без бустера.

Как сообщил изданию официальний представител ЕС, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес планируют выступить на пресс-конференции по поводу последних событий, связанных с COVID-19, а лидеры стран рассмотрят ситуацию на следующем запланированном саммите 16 декабря.

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В проекте отмечается, что европейские правительства должны ввести целевые и пропорциональные меры предосторожности для ограничения распространения вируса, при этом рекомендации могут еще быть изменены до того, как они будут официально объявлены.

По состоянию на 30 ноября в ЕС зарегистрировали как минимум 44 случая варианта Омикрон, в том числе в Нидерландах, Швеции и Испании. В настоящее время данные по этому варианту собираются и анализируются. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что утверждение вакцин для борьбы с новым вариантом, если потребуется, может занять от трех до четырех месяцев.

Также об ужесточении правил въезда из-за нового штамма коронавируса Омикрон уже сообщили в США. Будут более строгие требования к тестам на COVID-19 для всех въезжающих, включая возвращающихся на родину американцев. По предварительной информации, намеревающиеся отправиться в США должны будут сдавать тест не более чем за одни сутки до посадки на рейс, независимо от вакцинации или страны вылета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что штамм коронавирусаОмикрон распространяется очень быстро и способен передаваться между людьми, получившими две прививки от COVID-19.

  • заслуженный врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская сообщила, что новый штамм COVID-19 Омикрон переполошил все медицинское сообщество. Однако в настоящее время нет информации, позволяющей предположить, что симптомы, связанные с Омикроном, отличаются от симптомов других вариантов.

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