В ЕС отреагировали на убийство Россией людей в Краматорске: названы два ключевых последствия

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил ракетный удар по вокзалу в Краматорске. По его словам, Россия в очередной раз попыталась закрыть пути эвакуации для населения.

Соответствующее заявление политик опубликовал в своем Twitter. Он также назвал "неизбирательное нападение" стремлением оккупантов причинить страдания мирным людям.

"Я решительно осуждаю совершенное сегодня утром неизбирательное нападение России на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли десятки людей и многие получили ранения. Это еще одна попытка закрыть пути эвакуации для тех, кто бежит от этой неоправданной войны, и причинить страдания людям", — написал Боррель.

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Ракетный удар по мирному населению также прокомментировал президент Евросовета Шарль Мишель. Он подчеркнул необходимость введения новых санкций против Кремля, а также дополнительных поставок оружия для Киева.

"Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, используемых гражданскими лицами, эвакуирующими регион, где Россия усиливает свои атаки. Необходимы действия: новые санкции против РФ и больше оружия для Украины. Только что утвержден 5-й пакет санкций ЕС", – отметил Мишель.

8 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. В результате атаки погибли 39 человек, в том числе четыре ребенка. Пострадали, по предварительным данным, не менее 100 человек.

Местные больницы не справляются с количеством раненых, заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко. "Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", – отметил городской голова.

Как заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, оккупанты, нанося ракетный удар по вокзалу, прекрасно знали, что там находятся люди. Они сознательно убили десятки невинных.

Российские Telegram-каналы еще вчера намекали на возможный обстрел вокзала. В одном из постов гражданам, которые эвакуируются из Краматорска, рекомендовалось уезжать не на железнодорожном транспорте. Кроме того, в первые минуты после атаки пропагандистские паблики взяли на себя ответственность за ракетный удар. Однако после того, как стало известно о смерти мирных жителей, эти сообщения были удалены.

Напомним, ранее Шарль Мишель заявил, что Евросоюз выделит еще 500 миллионов евро на поставку вооружений Украине. Таким образом общая сумма военной помощи увеличится до 1,5 миллиарда.