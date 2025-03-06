В ЕС готовятся к новой волне беженцев из Украины – Politico

Страны Европейского Союза уже начали готовиться к новому массовому потоку украинских беженцев. Такой прогноз по росту числа беженцев чиновники ЕС сделали из-за угрозы эскалации войны в Украине, которая может быть спровоцирована прекращением военной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

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Об этом пишет Politico. Издание отмечает, что в декабре прошлого года более 4,3 миллионов украинцев находились под временной защитой в разных странах ЕС, причем больше всего беженцев приняли ФРГ, Польша и Чехия.

Как известно, в начале 20-х годов в ЕС были созданы правила, касающиеся так называемого "справедливого распределения беженцев". И хотя они, прежде всего, касаются нелегалов и мигрантов из Азии, под такое распределение должны попадать и современные украинские беженцы от войны.

"Если Путин еще больше обострит эту войну и американская поддержка исчезнет, и если это приведет к увеличению потока беженцев, нам нужно обязательное распределение беженцев из Украины по всему ЕС в соответствии с существующим справедливым механизмом", – цитирует издание слова министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

По ее словам, в случае новой волны украинских беженцев "придется изменить" тот факт, что больше всего наших граждан находятся в Германии, Польше и Чехии.

Как это можно изменить, должностница ФРГ не объяснила. Она лишь отметила, что пока не ожидает нового наплыва беженцев и что это лишь возможный сценарий, который нужно обсудить.

"Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока будет продолжаться ужасное нападение Путина", – подчеркнула она.

Также издание цитирует министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера, заявившего, что его страна "прекращает воссоединение семей". По его словам, Австрия вроде бы "уже сделала свой вклад" в помощи беженцам, и теперь будет сосредотачиваться на интеграции уже там.

"На душу населения Австрия, очевидно, приняла больше беженцев, чем другие страны", - отметил Карнер. По его словам, это причина, почему его страна "сейчас прекращает воссоединение семей".

В чисто числовом измерении приняли наибольшее количество беженцев из Украины Германия, Польша и Чехия (около 1 млн человек под временной защитой как в Германии, так и в Польше). Но если сравнивать число таких украинцев с количеством местного населения, в эти страны можно добавить Балтию, Словакию и Ирландию.

Так или иначе, но Австрии в этом списке нет.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина будет способствовать возвращению граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года. На это уже в текущем году из государственного бюджета потратят 150 млн. гривен. Средства были предусмотрены Минэкономики по программе "Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за границей и содействие их возвращению в Украину".

Считается, что труднее всего вернуть украинских беженцев будет из Германии. По крайней мере, так считают в Институте демографии и проблемы качества жизни. ФРГ стала привлекательной для долгосрочного проживания и ключевой для интеграции благодаря высокому уровню зарплат, социальной поддержке и активной адаптационной политике.

Возвращение украинцев из Польши, Болгарии и Румынии остается более вероятным.

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