В Эквадоре автобус слетел с трассы и перевернулся: погибли 18 человек, 25 получили травмы. Фото

В субботу вечером, 11 декабря, в Эквадоре произошло дорожно-транспортрое происшествие с пассажирским автобусом. В результате опрокидывания транспортного средства погибло 18 человек, еще 25 – получили травмы разной тяжести.

В национальной полиции уточнили, что автобус следовал по маршруту Макас-Лоха. По предварительным данным, на одном из участков дороги водитель потерял управлений после чего автобус перевернулся. Об этом сообщает Ecu911 (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации Министерства здравоохранения, 25 человек получили ранения, в том числе дети. Никаких подробностей о состоянии потерпевших в результате аварии не сообщается. Кроме того, тела 18 погибших пассажиров перевезли в морг города Сукуа.

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Выяснение всех обстоятельств ДТП проводят сотрудники Службы расследования дорожно-транспортных происшествий и криминалисты полиции.

Напомним, в Кении автобус с пассажирами упал в реку при попытке переехать по затопленному мосту. В результате инцидента, который произошел в 200 километрах от столицы Найроби, погибли 23 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле поселка Казанка в Николаевской области 12 декабря в аварии столкнулись две фуры марки DAF. Установлено, что 45-летний водитель грузовика DAF не справился с управлением и протаранил другую фуру такой же марки. Она стояла на обочине дороги, а ее водитель занимался ремонтом транспортного средства. В результате один из водителей погиб на месте трагедии.