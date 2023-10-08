В Египте офицер полиции открыл огонь по туристам из Израиля: два человека погибли – СМИ

В городе Александрия (Египет) 8 октября офицер местной полиции открыл огонь по автобусу с туристами из Израиля. По меньшей мере три человека погибли.

Событие окрестили терактом. О ней написало издание Al Jazeera со ссылкой на источник в египетских службах безопасности.

Отмечается, что нападение произошло у столба Помпея. Одни СМИ написали о стрельбе по автобусу с израильтянами, другие – прямо в салоне, где находились люди.

"Офицер полиции выстрелил из своего личного оружия и убил двух израильских туристов", – процитировали они источник.

Видео дня

В сети распространили кадры с места происшествия, где видны кареты скорой помощи и людей, которые наблюдали за происходящим, стоя за забором.

Также появилось видео, на котором зафиксированы жертв теракта: два человека неподвижно лежат на земле, похожей на туристическое место, которое окружено правоохранителями. В это время одному человеку помогала группа мужчин, а женщина кричала, вызывая скорую.

По данным СМИ, подтверждена смерть трех человек – двух граждан Израиля и одного гражданина Египта. В то же время некоторые каналы указывают на смерть шести человек и ранения еще нескольких.

В Министерстве иностранных дел Израиля сказали, что пока изучают сообщения о том, что израильские туристы подверглись обстрелу в городе Александрия. Израильская же служба спасения подтвердила информацию о двух погибших гражданах.

Напомним, что Израиль второй день находится в состоянии войны: ливанская "Хезболла" присоединилась к боевикам ХАМАС и ударила по северу страны, операции израильской армии продолжаются в восьми районах вокруг сектора Газы. Подробнее о ситуации читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Bloomberg назвало атаку ХАМАС на Израиль 7 октября одним из самых больших провалов израильской разведки за последние 50 лет. Ныне счет жертв военного нападения идет на сотни.

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