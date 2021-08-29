В Египте обнаружили останки кита, который мог плавать в воде и ходить по суше

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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В Египте обнаружили останки кита, который мог плавать в воде и ходить по суше

Окаменелые останки кита с четырьмя лапами были найдены недавно учеными-палеонтологами в Западной пустыне Египта. Череп млекопитающих они сравнили с Анубисом – древнеегипетским богом смерти.

В честь божества и назван новый вид животного (Phiomicetus anubis), которое могло плавать в воде и ходить по суше. Исследование опубликовано в научном журнале The Royal Society.

Отмечается, что предок современного кита произошел от наземных оленеподобных млекопитающих, живших на суше в течение 10 миллионов лет. По оценкам ученых, он весил примерно 600 килограмм, а в длину достигал около трех метров.

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Окаменелости кита нашли в Западной пустыне Египта

Также четырехлапый кит имел сильные челюсти. Исследователи предположили, что в свое время для большинства живших поблизости животных он был так называемым богом смерти.

Phiomicetus anubis мог плавать в воде и ходить по суше

Район Западной пустыни Египта, где обнаружили частичный скелет Phiomicetus anubis, раньше был покрыт морем. Поэтому он является богатым источником окаменелостей. Здесь палеонтологи уже не в первый раз находят останки кита с лапами.

По словам ученых, Phiomicetus anubis особенный тем, что его считают самым ранним видом полуводных китов, ранее выявленных на территории Африки.

Западная пустыня Египта

В научной работе говорится, что в Южной Африке первые киты появились примерно 50 млн лет назад. Также в Перу (Южная Америка) в 2011-м палеонтологи нашли окаменелость четырехлапого кита, возраст которого составлял около 43 млн лет.

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