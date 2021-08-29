В Египте обнаружили останки кита, который мог плавать в воде и ходить по суше

Окаменелые останки кита с четырьмя лапами были найдены недавно учеными-палеонтологами в Западной пустыне Египта. Череп млекопитающих они сравнили с Анубисом – древнеегипетским богом смерти.

В честь божества и назван новый вид животного (Phiomicetus anubis), которое могло плавать в воде и ходить по суше. Исследование опубликовано в научном журнале The Royal Society.

Отмечается, что предок современного кита произошел от наземных оленеподобных млекопитающих, живших на суше в течение 10 миллионов лет. По оценкам ученых, он весил примерно 600 килограмм, а в длину достигал около трех метров.

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Также четырехлапый кит имел сильные челюсти. Исследователи предположили, что в свое время для большинства живших поблизости животных он был так называемым богом смерти.

Район Западной пустыни Египта, где обнаружили частичный скелет Phiomicetus anubis, раньше был покрыт морем. Поэтому он является богатым источником окаменелостей. Здесь палеонтологи уже не в первый раз находят останки кита с лапами.

По словам ученых, Phiomicetus anubis особенный тем, что его считают самым ранним видом полуводных китов, ранее выявленных на территории Африки.

В научной работе говорится, что в Южной Африке первые киты появились примерно 50 млн лет назад. Также в Перу (Южная Америка) в 2011-м палеонтологи нашли окаменелость четырехлапого кита, возраст которого составлял около 43 млн лет.

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