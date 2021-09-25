Археологи обнаружили в Египте ритуальные инструменты и золотой глаз. Фото

В Египте археологи нашли древние инструменты, которые использовались при проведении ритуалов для богини Хатор. Находку сделали на месте раскопок городище Тель-эль-Фара в районе Кафр-эль-Шейха.

Ученые рассказали, что Тель аль-Фара был домом богини-покровительницы Нижнего Египта, Ваджиты, и был заселен с додинастического периода, пока не был заброшен в Древнем царстве, передает Express.

Археологи сказали, что раскопали три кургана. Они нашли известняковый столб в виде богини Хатор, группу курильниц из фаянса, одна из которых с головой бога Гора. Также были найдены глиняные фигурки, которые использовались в религиозных и церемониальных ритуалах.

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Также были обнаружены небольшие статуи божеств Таверета и Тота, большой держатель для подношений, золотой глаз Уджата (око Ра) и остатки золотой чешуи.

"Это важное открытие, потому что оно включает инструменты, которые фактически использовались для выполнения ритуалов ежедневного религиозного служения богине Хатор", – рассказал генеральный секретарь Высшего совета археологии Мустафа Вазири.

Руководитель раскопок Хоссам Ганим добавил, что это еще не все, что они нашли.

"Миссия также обнаружила огромное здание из полированного известняка изнутри, представляющее собой колодец для святой воды, используемой в ежедневных ритуалах", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи впервые нашли мумию периода Древнего Египта, которая была покрыта оболочкой из грязи.