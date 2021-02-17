В Египте нашли древнейшую пивоварню человечества. Фото

В египетском городе Абидос команда археологов из этой страны и США нашла руины древнейшей пивоварни в мире.

Как сообщила пресс-служба Министерства туризма и древностей Египта в Facebook, раскопками руководил доктор Мэтью Адамс из Нью-Йоркского университета и доктор Дебора Фишак из Принстонского университета. По заключениям ученых, их находка уходит корнями к эпохе фараона Нармера, который правил Египтом 5 тысяч лет назад.

В частности, археологи раскопали восемь больших секций площадью 20 м на 2,5 м и глубиной 0,4 м. В каждом отсеке находилось 40 глиняных кувшинов, расположенных в два ряда. В них, предполагают исследователи, нагревали смесь зерна и воды. Чтобы резервуары держались в вертикальном положении, их поддерживали специальные кольцеобразные конструкции-рычаги.

По словам Адамса, анализ показал, что пивоварня производила около 22 400 литров пива одновременно, и, возможно, была построена в древнем религиозном центре египтян специально для обеспечения ритуалов погребения фараонов. Ведь археологи уже неоднократно находили доказательства того, что пиво использовалось в жертвенных обрядах.

Примечательно, что британские археологи еще в начале 20 века догадывались о существовании этого "пивзавода", но не могли точно определить его местонахождение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в руинах древнеримского города Помпеи, который 2 тыс. лет назад уничтожило извержение вулкана Везувий, археологи обнаружили термополий – древний трактир или бар, где подавали горячую еду и вино с пряностями. На прилавке заведения сохранилась даже роспись тех времен.