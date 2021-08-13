В Египте кобра в микроавтобусе стала причиной смерти пяти человек. Фото

В Египте пять человек погибли из-за кобры, которую перевозил водитель микроавтобуса в коробке. Неизвестно, знали ли пассажиры о присутствии змеи, когда садились в такси.

О несчастном случае сообщило издание Arab News. Трагедия произошла во время поездки четырех членов одной семьи в такси.

Как позже выяснилось, совладелец микроавтобуса договорился с водителем, что тот перевезет его кобру из Александрии в Кафр-эль-Шейх на севере Египта. Водитель поставил коробку со змеей в багажник. По пути к месту назначения он взял пассажиров - семью из четырех человек.

По дороге змея вырвалась из коробки и пробралась под пассажирские сиденья. В результате нападения кобры погибли все пассажиры и таксист.

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Неуправляемый микроавтобус врезался в бетонный барьер, и змея попыталась убежать, но очевидцы смогли поймать и убить ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, на филиппинском острове Минданао огромная кобра проглотила целого питона.

А в Малайзии кобра убила популярного в YouTube змеелова – ее укус стал для мужчины фатальным.