В Эгейском море обнаружили обломки корабля, которому 2500 лет. Фото и видео

Недалеко от греческого острова Китира в Эгейском море были обнаружены обломки судна, которому, как предполагают ученые 2500 лет. Скорее всего, отметили исследователи, это было торговое судно.

Как рассказал Daily Mail, судно было обнаружено случайно при выполнении инженерных работ на дне моря. Обломки корабля находились под водой на глубине более 220 метров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Изначально были обнаружены сотни амфор рассыпание по дну моря.

"Это были высокие древнегреческие сосуды с двумя ручками и длинной горловиной, которые привели специалистов к затонувшему грузовому кораблю", – сказано в статье.

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Когда ученые добрались до самого корабля, с которого были рассыпаны сосуды, они увидели такие же амфоры среди обломков судна.

"Это были древние кувшины, которые происходят с Корфу, Скопелоса и Хиоса – островов, окружающих Грецию", – уточнили ученые из Греческого центра морских исследований.

При помощи подводного оборудования, они также подняли из глубин три пифоса (большой керамический сосуд для хранения продуктов – зерна, вина, оливкового масла, соленой рыбы), набор столовых сосудов.

Сейчас исследователи работают над трехмерным изображением кораблекрушения, которое, как ожидается, даст более четкое представление о размере судна и объеме его груза.

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