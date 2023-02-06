В домах шатались люстры: подземные толчки ощутили в Грузии и Израиле. Видео

Мощное землетрясение, несколько волн которого в течение 6 февраля привели к существенным разрушениям в Турции, достигло других стран. Подземные толчки ощутили, в частности, в Грузии.

Видео дня

Чтобы избежать опасности, люди начал покидать свои дома. Видео с последствиями землетрясения в Грузии опубликовали в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Жители города Батуми, который находится на юго-восточном побережье Черного моря, зафиксировали на видео последствия подземных толчков в своих домах. К счастью, о каких-либо существенных разрушениях не сообщается, однако в квартирах шатались люстры и мебель.

Несмотря на то, что эпицентр землетрясения находится достаточно далеко от Батуми, многие жители решили для безопасности покинуть свои дома. Примечательно, что в течение 6 февраля отголоски турецкого землетрясения в Грузии ощутили уже дважды.

Согласно информации из системы Android Earthquake Alerts System, в Турции второе сильное землетрясение за сутки произошло в 12:24 по киевскому времени. Предварительная сила подземных толчков составила 6,3 балла.

Последствия этого землетрясения ощутили на Кипре, в Иордании, Иране, Израиле, Ливане, Сирии, Ираке, Грузии и Армении.

В Израиле также засняли на видео покачивание люстр. Особо ощутили подземные толчки в высотных зданиях.

Напомним, в центральной части Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8: в ряде провинций разрушено много зданий, а в Кахраманмараше также вспыхнул сильный пожар. По состоянию на 14:00 6 февраля сотни человек погибли и тысячи пострадали.

Ранее сообщалось, что в Сирии произошло мощное землетрясение, которое привело к существенным разрушениям и сотням жертв среди населения. По информации министерства здравоохранения страны, уже известно как минимум о 237 погибших.

Тем временем жители страны-агрессора России начали злорадствовать над катастрофой, постигшей Турцию. Они в большинстве своем порадовались гибели сотен людей и даже приплели к трагедии войну РФ против Украины, заявив, что это – "за "Байрактары".

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