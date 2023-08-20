В Дании и Нидерландах подтвердили согласие передать Украине F-16, но назвали два условия

Нидерланды и Дания обязуются передать Украине истребители F-16, однако поставки состоятся после выполнения определенных условий. Среди этих условий – обученный украинский персонал и необходимые разрешения, инфраструктура и логистика.

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Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны Дании. "В свете жестокой и неспровоцированной агрессии России Дания и Нидерланды при поддержке США разделяют убеждение в том, что дальнейшая поддержка Украины имеет первостепенное значение", – отмечается в нем.

Также в заявлении говорится, что Дания будет работать над привлечением к авиационной коалиции других стран.

"Мы согласны передать Украине и ВВС Украины самолеты F-16 в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи. Условия включают, помимо прочего, успешно отобранный, протестированный и обученный украинский персонал F-16, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику", – заявили в минобороны Дании.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сделал аналогичное заявление во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским 20 августа.

Он напомнил, что в мае Нидерланды пообещали обучение для украинских летчиков на F-16. Однако его невозможно проводить при отсутствии истребителей.

"То есть для обучения нужна доставка самолетов. Сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, когда будут исполнены условия для такой передачи", – сказал Рютте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Владимир Зеленский по итогам визита в Нидерланды заявил, что Украина получит 42 истребителя F-16 от Амстердама. Таким образом, по его словам, сделан еще один шаг на усиление воздушного щита государства.

– Министр обороны Алексей Резников накануне заявил, что в Дании и Нидерландах уже начались учения летчиков ВСУ на F-16. Минимальный срок обучения пилотов – шесть месяцев.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что у Украины уже есть опыт эксплуатации F-16, поскольку он уже садился на украинские аэродромы. Это происходило в рамках совместных учений.

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