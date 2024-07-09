В четверг Байден встретится с Зеленским: в Белом доме озвучили тему разговора

Белый дом анонсировал встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Она состоится в четверг, 11 июля.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. Она также озвучила тему разговора двух лидеров.

"В четверг днем президент Байден встретится с президентом Зеленским, чтобы обсудить нашу твердую поддержку для Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии", – рассказала Карин Жан-Пьер.

По ее словам, встреча состоится в 13:30 по местному времени (20:30 по киевскому) в здании, где проходит саммит НАТО. Пресссекретарь Белого дома уточнила, что президенты проведут переговоры перед заседанием Совета Украина-НАТО.

Это будет третья встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена за последние несколько месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Там он примет участие в саммите НАТО, который продлится до 11 июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!