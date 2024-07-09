Украинская делегация во главе с Зеленским прибыла в Вашингтон на саммит НАТО: первые подробности

Во вторник, 9 июля, украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским прибыла в Вашингтон в США на саммит НАТО. Мероприятие будет проходить до 11 июля.

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О прибытии украинцев в США сообщил Укринформ. Отмечается, что украинский лидер вместе с Первой леди Еленой Зеленской возложили венок к Мемориалу жертв Голодомора в Вашингтоне. Также они встретились с представителями украинской диаспоры.

Зеленский поблагодарил громаду за то, что в Штатах не забывают об Украине. Благодаря этому европейские государства сохраняют единство. Также президент поблагодарил украинцев в США за то, что способствуют приближению вступления нашего государства в НАТО, и заверил, что это "обязательно произойдет".

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