В четверг Байден обратится в Конгресс США за новой помощью для Украины – Politico

В четверг, 10 августа, президент США Джо Байден подаст Конгрессу США свой запрос на новую помощь Украине. Она предусматривает миллиарды долларов дополнительного финансирования на оружие и другие военные нужды украинской армии.

Видео дня

Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на информацию, предоставленную двумя источниками, знакомыми с этим вопросом. Отмечается, что в этот запрос войдет и помощь Тайваню и деньги для пополнения средств в помощь пострадавшим от стихийных бедствий.

Источники издания не предоставили дополнительных деталей относительно суммы запроса или конкретных целей.

Издание отмечает, что этот запрос "подогреет" уже развернутую борьбу за государственное финансирование в Конгрессе США, где многие консерваторы с "глубоким скептицизмом" относятся к предоставлению Украине дополнительных денег без более полного учета того, как помощь тратится на сегодняшний день.

Государственное финансирование заканчивается 30 сентября и распорядители палаты представителей и Сената ожидают, что средства для Украины, Тайваня и пострадавших от стихийных бедствий могут быть приняты с дополнительными расходами, которые смогут предотвратить прекращение помощи.

Издание отмечает, что преодоление этого временного промежутка, вероятнее всего, окажется сложным, требуя большого двухпартийного подъема.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации американского президента Джо Байдена готовятся объявить о новой военной помощи для Украины. Пакет будет сформирован за средства, обнаруженные после бухгалтерской ошибки Пентагона.

В Пентагоне рассказали, сколько средств еще предусмотрено на вооруженную помощь Украине. В поддержку нашей армии министерство обороны США имеет 6,2 млрд долларов. Речь идет о средствах, которые были обнаружены после бухгалтерской ошибки, что привело к завышению стоимости пакетов поддержки США Украине на миллиарды долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!