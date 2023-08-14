В чешском супермаркете в ящиках с бананами обнаружили 646 кг кокаина. Фото

В Чехии в поселке Клецаны, расположенном около Праги, обнаружили 646 килограммов кокаина. Их нашли грузчики в дистрибьюторском центре торговой сети Albert.

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Об этом сообщил чешский канал TN Nova со ссылкой на на пресс-секретаря Национального центра по борьбе с наркотиками Луцию Шмолдасову. Это произошло в воскресенье, 13 августа.

По ее словам, пакеты с кокаином были спрятаны в ящиках с органическими бананами.

"Сотрудники дистрибьюторского центра торговой сети Albert при разгрузке поддонов с биобананами обнаружили подозрительные пакеты, в связи с чем обратились в полицию. В результате проверки выяснилось, что эти пакеты содержат наркотическое вещество, а именно кокаин, в общей сложности – около 646 килограммов", — сказала Шмолдасова.

Она добавила, что всего было разгружено 42 ящика с бананами и в каждом из низ обнаружили по около 15 килограммов наркотиков.

Бананы с кокаином прибыли в Чехию из Эквадора через Амстердам. Шмолдасова говорит, что это, вероятно, одна из крупнейших партий наркотика, перехваченного в стране. Почти четыре часа наркотики грузили в полицейские машины.

В сети пишут, что стоимость такого количества кокаина на черном рынке может составлять около 8,3 млн евро.

Издание также добавило, что правоохранители провели обыски на других складах сети Albert по всей Чехии, но в других местах наркотики не обнаружили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области разоблачили наркогруппировку, которая занималась изготовлением и сбытом наркотических веществ стоимостью в миллионы гривен на территории региона. Фигуранты дела задержаны, им сообщили о подозрении.

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