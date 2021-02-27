В Черном море начались международные учения НАТО: привлекли более 700 военных. Фото

В Черном море в субботу, 27 февраля, начались международные военно-морские учения НАТО Poseidon21. В них примут участие военные из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВМС Румынии, учения стартовали в румынском порту Констанца. Они продлятся до 6 марта.

Сообщается, что к учениям привлекли более 700 военнослужащих, 13 кораблей и 9 самолетов. Во время учений будут отрабатываться обезвреживание мин и других взрывных устройств, противовоздушная оборона, оказание первой помощи и ряд других маневров.

Также проводятся учения по борьбе против авиации, кораблей и подводных лодок противника, буксировки поврежденных судов, заправки топливом на воде, оказанию первой помощи. В числе прочего Минобороны и МВД Румынии должны отработать совместные действия во время взрыва гидротехнического сооружения.

"Командование флота Констанцы проводит запланированные учения на море, на суше и в воздухе, в которых объединены силы из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, США и Турции. Посейдон21 – это учения высокой степени сложности, целью которых является оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования Североатлантического союза", – говорится в сообщении.

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