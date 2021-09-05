В Черногории произошли стычки из-за интронизации митрополита, полиция применила слезоточивый газ. Фото

В воскресенье, 5 сентября, в Черногории возвели на трон митрополита Черногорского и Приморского Иоанникия. На этот пост его избрали еще 30 мая, церемония во главе с патриархом Сербским Порфирием прошла в Цетинском монастыре, однако не обошлось без противостояний.

Группа националистически настроенных людей в субботу, 4 сентября, начала блокировать все подъезды к Цетине, пишет Vijesti online. Они были недовольны тем, что на интронизации будет присутствовать представитель Сербской православной церкви Порфирий. Отметим, что она считается самой многочисленной в Черногории, но при этом якобы продвигает интересы Белграда в этой стране.

Активисты установили баррикады в нескольких местах на дороге из Подгорицы в Цетине. Их сделали из деревянных балок, столбов и камней. Таким образом люди хотели не пропустить в монастырь митрополита и патриарха утром 5 сентября.

Видео дня

Демонстранты настаивали на том, чтобы Иоанникия возвели на трон (интронизировали) в любом другом другом месте, но только не в Цетине (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

Когда правоохранители попытались разогнать людей, их забросали камнями, дымовыми шашками и другими предметами. В ответ на это полиция применила слезоточивый газ.

Когда активистов оттеснили от городской площади, они направились в сторону Цетинского монастыря и автовокзала. Чтобы не подпустить митингующих к храму, его окружили силовиками. В итоге интронизация все же состоялась.

В ходе стычек пострадали семеро полицейских, 14 человек задержали, а двое были арестованы. Ближе к полудню ситуация в городе успокоилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, в итальянском Триест произошла стрельба возле одного из баров. В результате инцидента пострадали восемь людей, один человек серьезно ранен.