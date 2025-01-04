В Черногории люди вышли на протест: обвиняют власть в 'бездействии' из-за массового убийства. Фото, видео

В Подгорице, столице Черногории люди массово вышли на протесты против "бездействия власти", которая не смогла ни предупредить, ни быстро отреагировать на стрельбу в Цетине. Люди требуют отставки главы черногорской полиции Лазаря Щепановича и министра внутренних дел Даниила Шарановича.

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Протесты совпали по времени с заседанием Совета национальной безопасности страны, сообщает Reuters. Правительство решило принять ряд усиленных мер по контролю над оружием.

Напомним: в Цетине вечером 1 января произошла стрельба, которая началась в кафе. Вооруженный ружьем 45-летний мужчина убил в заведении и на улице 12 человек, в том числе двух несовершеннолетних. Среди тех, кого он застрелил, была его сестра. Также четыре человека получили ранения, их госпитализировали.

Преступник, даже несмотря на то, что "сильно выпил" в том кафе, смог в течение многих часов скрываться от полиции. Однако когда его нашли и окружили, злоумышленник застрелился.

Протестующие в Подгорице держали транспаранты с надписями "Система прогнила" и "Ваши руки окровавлены". В знак скорби они зажгли сотни свечей и прикрепили черными лентами к ограде здания правительства розы.

Уже после заседания Совета нацбезопасности премьер-министр Черногории Милойко Спаич заявил, что у всех владельцев зарегистрированного оружия будет год, чтобы пройти медицинские и психологические тесты – как предпосылку для возобновления регистрации.

Кроме того, по примеру Украины власти Черногории введут двухмесячную амнистию для владельцев незарегистрированного оружия, если они сдадут, или зарегистрируют его.

"Те, кто не сдадут незаконное оружие, получат драконовские наказания и попадут в тюрьму", – пообещал премьер.

В свою очередь главный полицейский страны, Лазарь Щепанович заявил протестующим, что это жители Черногории виноваты, что ответ полиции на стрельбу был с задержкой. По его словам, жители Цетине предоставляли полиции ложную информацию о местонахождении подозреваемого (собственной полиции в небольшом Цетине нет).

Будут ли отправлены в отставку господа Щепанович и Шаранович, премьер Спаич не сказал. Но заверил людей, что органам МВД уже поручено сформировать "аэромобильную группу быстрого реагирования" для улучшения реагирования на чрезвычайные ситуации.

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