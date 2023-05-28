В Чехии женщина подняла флаг ЧВК 'Вагнера': ею занялась полиция

В городе Зноймо (Чехия) местная жительница вывесила на территории частного дома флаг частной военной компании "Вагнер". Правоохранительные органы проводят проверку по факту данного инцидента.

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Известно, что флаг российских террористов вывесила гражданка Чехии Люция Брихтова, которая в соцсетях открыто поддерживает российскую агрессию. Об этом сообщает Czech Radio.

По словам представителя чешской полиции Давида Чалоупка, правоохранители знакомы с этим случаем, и сейчас проводят проверку. При этом он не стал давать оценку действиям женщины, лишь отметив, что комментарии преждевременны.

Флаг наемников ЧВК "Вагнер" на своем участке вывесила чешская гражданка Люция Брихтова, которая активно демонстрирует в Facebook свою симпатию российской оккупационной армии. Также на ее странице в соцсети обнаружили много антиукраинских постов.

Женщина уверена, что в ее действиях нет ничего противозаконного. Однако ранее в Чехии уже был похожий прецедент. В марте 2023 года 31-летний Якуб Яшек вышел на демонстрацию в Праге с нашивкой "Z" на рюкзаке и логотипом ЧВК "Вагнер" на рукаве куртки.

На днях суд приговорил его за отрицание факта геноцида и одобрение военных преступлений России к шести месяцам лишения свободы условно. Также ему запрещено в течение одного года приезжать в Прагу, и на него наложен штраф в размере 12 тыс. крон (около 500 евро).

Напомним, 9 мая нижняя палата парламента Франции Национальная ассамблея признала российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией. Ее наемники активно участвуют в войне против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Европейский Союз официально ввел в действие санкции против ЧВК "Вагнер" и подконтрольного Евгению Пригожину медиа РИА ФАН. Теперь эти две организации внесены в список санкций как "подрывные или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

– Канада тоже ввела очередные санкции против России и Беларуси. Ограничения касаются компаний, связанных с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

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