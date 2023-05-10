В парламенте Франции признали ЧВК 'Вагнер' террористической организацией: в Украине отреагировали

Во вторник, 9 мая, нижняя палата парламента Франции (Национальная ассамблея) признала российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией. Ее наемники активно участвуют в войне против Украины.

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Об этом сообщили на сайте Национальной ассамблеи Франции. Там отметили, что "вагнеровцы" с 24 февраля прошлого года совершили многочисленные преступные действия против гражданских украинцев, некоторые из которых могут квалифицироваться как военные преступления.

В частности, боевики Евгения Пригожина участвовали в казнях и пытках мирных жителей, в том числе детей, в Буче Киевской области. Упомянули там и о преступлениях "вагнеровцев" в других странах.

"В начале вторжения Российской Федерации в Украину около четырех сотен боевиков, связанных с ЧВК "Вагнер", получили указание убить президента Республики Украина Владимира Зеленского, а также более 23 других политиков с целью дестабилизации украинского государства", – сказано в резолюции № 111.

Парламентарии обратились к правительству Франции с просьбой дипломатично сотрудничать с Европейским Союзом, чтобы включить ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций ЕС.

Посольство Украины во Франции отметило, что голосование проходило в присутствии нашего посла Вадима Омельченко. Резолюцию о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией приняли единогласно.

"Уверены, следующим шагом будет признание России государством-террористом. Работаем над этим с нашими французскими партнерами", – добавили в дипведомстве.

На данную новость в своем вечернем обращении также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил французских парламентариев за это решение.

"Отдельная благодарность – парламенту Франции за сегодняшнее решение о признании террористической российской псевдочастной группы "Вагнер". Это то, что должно быть принято всем миром: каждое проявление терроризма должно быть уничтожено, а каждый террорист – осужден", – сказал гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Европейский Союз официально ввел в действие санкции против ЧВК "Вагнер" и подконтрольного Евгению Пригожину медиа РИА ФАН. Теперь эти две организации внесены в список санкций "подрывных или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

– Канада тоже ввела очередные санкции против России и Беларуси. Ограничения касаются компаний, связанных с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

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