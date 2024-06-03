В Чехии задержали четырех людей по делу о нападении на украинских волонтеров: возбуждено уголовное дело

Чешские правоохранители задержали четырех человек, причастных к инциденту с нападением россиян на украинских волонтеров в центре Праги. На данный момент возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

Об этом 3 июня сообщили на официальной странице полиции Чехии в соцсети Х. Подозреваемые были задержаны в аэропорту Праги.

Уголовное дело возбуждено по подозрению в совершении нескольких уголовных преступлений. В полиции отметили, что дело, скорее всего, переквалифицируют "с учетом выяснения новых фактов".

"В связи с тем, что расследование этого дела еще продолжается, мы пока не будем предоставлять никакой дополнительной информации относительно него", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, группа российских туристов, прибывших в Чехию из Германии, напала на украинских волонтеров в центре Праги. Часть инцидента пострадавшим удалось снять на видео.

На место нападения прибыла полиция. Правоохранители опросили свидетелей, зафиксировали последствия стычки и попросили предоставить копии снятых видео с лицами нападающих.

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