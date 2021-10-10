В Чехии сменится премьер, а коммунисты впервые не попали в парламент: результаты выборов

На парламентских выборах в Чехии, которые проходили 8 и 9 октября, победила либеральная коалиция "Вместе" с ее лидером Петром Фиалой. Второе место заняла партия ANO, которую возглавляет действующий премьер Андрей Бабиш.

Об этом свидетельствуют результаты подсчета 100% голосов, которые приводятся на сайте novinky.cz. Таким образом, либеральные партии сформируют правительство и, скорее всего, его возглавит Фиала.

Результаты голосования:

"Вместе" получает 27,79%

ANO – 27,12%

Коалиция Чешской пиратской партии и движение "Старосты и независимые" – 15,62%

"Свобода и прямая демократия" – 9,56%

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Впервые в истории современной Чехии коммунисты не прошли в парламент, набрав всего 4,61% и не преодолев пятипроцентный барьер.

Бабиш в свою очередь уже признал поражение и поздравил победителей: "Партийная коалиция "Вместе" победила по количеству голосов. Поздравляю ее с этим".

Как сообщал OBOZREVATEL, на парламентских выборах в Германии победила социал-демократическая партия (СДПГ). А Блок Ангелы Меркель, которая занимала должность федерального канцлера 16 лет, ХДС/ХСС (лидер Армин Лашет) на выборах в 2021 году набрал худший результат в истории.