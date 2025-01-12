В Чехии произошел взрыв в ресторане: погибли шесть человек. Фото

Вечером 11 января в чешском городе Мост произошел взрыв в помещении ресторана. Вследствие трагедии погибли 6 человек.

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Еще десятки людей были эвакуированы из ресторана и близлежащих зданий. Об этом на странице в социальной сети Х сообщил Пожарно-спасательный корпус Чехии.

По информации ведомства, в помещении ресторана взорвался баллон с газом пропан-бутан. После взрыва часть помещения загорелась, из-за чего при эвакуации посетителей потребовалась помощь экстренных служб.

Ранения вследствие инцидента получили 8 человек, еще 30 людей были эвакуированы из ресторана и соседних зданий. Чешская пожарно-спасательная служба отметила, что причиной взрыва баллона стал обогреватель, который перевернулся и вызвал пожар.

Министр внутренних дел Вит Ракусан уточнил, что причиной, скорее всего, стал опрокинутый в саду перед рестораном пропан-бутановый обогреватель. Пожарная бригада сообщила, что спасла одного серьезно раненого посетителя ресторана, который оказался заблокированным в туалете. По данным чешских СМИ, в момент взрыва в ресторане находилось около 20 гостей.

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