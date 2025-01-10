Выгорели целые кварталы: количество жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до десяти. Фото и видео

В Калифорнии продолжает бушевать масштабный пожар. Лос-Анджелес оказался в огненной "ловушке", обуздать стихию спасателям пока не удается, в том числе и из-за сильных ветров. В городе выгорели целые кварталы, свои дома потеряли в том числе и голливудские знаменитости, огонь, как сообщается, распространился на "Аллею славы" и концертный зал "Голливуд Боул".

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Известно о по меньшей мере десяти погибших в пожаре. Хронику стихийного бедствия и борьбы с ним ведет CNN.

К утру 10 января известно, что в результате нескольких больших лесных пожаров в Лос-Анжелесе погибли по меньшей мере десять человек. Такие данные озвучил Департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес. Никаких имен судмедэксперты не назвали, сославшись на необходимость проведения идентификации и оповещения ближайших родственников.

До этого официально озвучивалась информация о минимум пятерых погибших. Установление же реального количества жертв пока невозможно: из-за огня, оборванных линий электропередач и утечки газа следователи не могут добраться до мест, где бушует огонь, поэтому, по словам шерифа округа Лос-Анджелес Роберта Луны, "честно говоря, мы еще не знаем", сколько жизней забрало это бедствие.

"В свое время мы сможем провести более тщательный поиск в пострадавших районах. Некоторые из них выглядят, как-будто на них сбросили бомбу", – подчеркнул он, выразив надежду на то, что количество жертв будет не очень большим.

Из районов стихийного бедствия уже эвакуированы десятки тысяч человек. В городе выгорели целые кварталы: сообщается около 10 тысяч уничтоженных огнем зданий между прибрежным районом Палисейдс на западе города (там бушует самый разрушительный пожар из всех, когда-либо переживал Лос-Анджелес) и Итоном на востоке. Первый из районов уничтожен практически полностью.

При этом борьба со стихией продолжается очень тяжело. Наибольшего прогресса достигли пожарные в горящем со вторника районе Херст: к утру пятницы огонь там локализован примерно на 37% (в целом пожар распространился на 771 акр). В районе Лидии пожар на площади почти 348 акров удалось ограничить на 60%

В престижном районе Пасифик Палисейдс, где огонь бушует 19 978 акров, пожар был локализован на 6%.

Сложнее всего с укрощением огня дело продвигается в районах Итон (13 690 акров) и Кеннет (960 акров): там вообще не удается ограничить распространение пожара.

В частности, помехой работе пожарных становятся ветры Санта-Ана с сильными порывами. В пожарной службе Лос-Анжелеса отмечают: только в Палисейдс с огнем борются около 2,3 тысячи пожарных, они приехали со всего штата. Ожидается, что спасателей станет больше, как только улучшатся погодные условия.

Также для помощи на месте стихийного бедствия будут задействованы Национальная гвардия Калифорнии. Нацгвардейцы, в частности, будут помогать правоохранительным органам противодействовать мародерам и мошенникам, которые "нацелены на уязвимых жертв" – эвакуированных граждан.

Планируется также развертывание большего количества пожарных, а также введение комендантского часа в пострадавших районах, где была объявлена обязательная эвакуация.

Между тем, в Альтадене по сравнению со средой пожара преимущественно погасли, свидетельствуют спутниковые снимки Maxar Technologies.

СМИ пишут о том, что огонь практически полностью уничтожил набережную Малибу с самой дорогой недвижимостью в Калифорнии. В пригородах Лос-Анджелеса, как сообщается, из-за пожара потеряли свои дома целый ряд голливудских звезд, в том числе Энтони Хопкинс, Леонардо ди Каприо, Том Хэнкс, Мэтт Дэймон, Джейми Ли Кертис, Менди Мур, Бен Аффлек, Пэрис Хилтон, Джеймс Вуд .

Также, по сообщениям, пожары распространились на культовые места, такие как голливудская "Аллея славы" и концертный зал "Голливуд Боул" и уже охватили десятки тысяч акров.

Прогнозируется, что этот пожар приведет к рекордному ущербу в истории: более 50 млрд долларов.

Напомним, 8 января стало известно, что в Калифорнии вспыхнул мощный лесной пожар в районе, где проживают знаменитости. Впоследствии появилась информация о том, что горят несколько районов Лос-Анджелеса. Из-за стихийного бедствия были эвакуированы десятки тысяч человек.

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