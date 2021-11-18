В Чехии на акции протеста против диктаторов "обнаженных" Путина и Лукашенко "посадили" на унитаз. Фото и видео

В столице Чехии Праге 17 ноября отпраздновали День борьбы за свободу и демократию. В ходе мероприятия участники группы "Капутин" провели акцию протеста против диктаторских режимов президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как сообщает "Радио Свобода", активисты поставили на площади "золотой" унитаз и посадили на него голые куклы, похожие на лидеров указанных стран. Также возле "инсталляции" красовался плакат с надписью "Руки прочь от Украины". С куклами "Путина" и "Лукашенко" сфотографировались многочисленные посетители празднования (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

"Этой акцией мы хотим еще раз обратить внимание и напомнить о современных диктаторах – Путине и Лукашенко, которые своими действиями в Украине и остальной Европе запугивают демократический мир", – рассказал организатор акции и основатель группы "Капутин" Отакар Ван Гемунд.

Он подчеркнул, что цель активистов – предупредить чехов и остальной мир об угрозах, которые несет гибридная война этих двух режимов.

"Капутин" устраивает в Чехии разные акции протеста против российского влияния в Европе еще с 2014 года. Среди них была акция "Марионетка Путина", посвященная президенту Милошу Земану, и другие многочисленные митинги у российского посольства, например, "Зеленые человечки".

Напомним, ранее в Германии призвали Европейский Союз ввести более жесткие санкции в отношении Беларуси, а Александра Лукашенко назвали "очень плохим диктатором", потерявшим любую легитимность после кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе.

"Также важна поддержка людей, которые возвращаются на родину. Нельзя играть в игру Лукашенко с контрабандистом, который привлекал людей в Беларусь ошибочными обещаниями", – отметил кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц.

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