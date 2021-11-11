В Киеве активисты собрались на митинг возле Офиса президента: как проходит мероприятие

В четверг, 11 ноября, под Офисом президента собрались патриотические силы, чтобы провести митинг "Агентуру Кремля – прочь из власти". Организаторами мероприятия выступили ОО "Национальное сопротивление", Украинская альтернатива, "Неизвестный патриот" и ветераны российско-украинской войны.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL на месте событий, по состоянию на 13:15 митинг еще не начался, однако активисты уже собрались. Они принесли с собой плакаты с надписями "Харьковские соглашения – предательство Украины", "Демченко за решетку", а также множество сине-желтых и красно-черных флагов. Также на месте патрулируют правоохранители.

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Напомним, патриотические силы ставят целью таким образом побудить президента Украины Владимира Зеленского немедленно отреагировать на очевидные угрозы национальной безопасности, а также уволить первого заместителя Секретаря СНБО Руслана Демченко и других чиновников, причастных к подписанию "Харьковских соглашений" в 2010 году.

Договор был заключен между Украиной и Россией во время президентства Виктора Януковича. Он предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе с 2017 по 2042 год с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выразит возражение.