Лукашенко рассказал о 'хорошем варианте' Путина по Донбассу

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава страны-агрессора России Владимир Путин предлагал "хороший вариант" по разрешению конфликта на Донбассе. Это было еще тогда, когда в Украине президентом был Петр Порошенко.

Об этом он рассказал в интервью журналу "Национальная оборона". По словам Лукашенко, Путин якобы был готов сделать все, чтобы "восстановить нормальную жизнь на Донбассе", а условием было проведение выборов в местные органы власти на оккупированных территориях.

Лукашенко тогда передал Порошенко предложение Путина, от которого "нельзя было отказаться", но тогдашний украинский лидер не согласился на его условия.

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"Отказался. Почему? Потому что кому-то этот конфликт очень нужен! Мы понимаем сейчас, кому!" – заявил нелегитимный президент Беларуси.

Вслед за Кремлем он также обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений по Донбассу, достигнутых в столице Беларуси. При этом Лукашенко подчеркнул, что украинские президенты не должны в чем-либо обвинять Путина и Россию.

"Почему не выполняете? Притом элементарно, я говорю как глава государства, сделать то, о чем договорились здесь. И уже при Порошенко, и Зеленский уже забыл бы, что такое Донбасс. Нет. Отмашку не дали", – сказал политик.

Кроме того, Лукашенко вновь выдал ряд тезисов о том, что украинцы, беларусы и россияне в какой-то мере едины, так как "все-таки мы же втроем, мы же славяне".

"Когда мы с Путиным переговоры вели, в Красной Поляне, зимой, на лыжах катались. Мы сели, обедаем, он сидит, задумался про Украину. Я говорю: "С Украиной нужно что-то делать, все-таки наши люди", – рассказал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США предупредили европейских партнеров о вероятности вторжения РФ в Украину. При этом президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия якобы не является стороной конфликта на Донбассе.