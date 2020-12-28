В Чехии из-за взрыва загорелась электростанция. Фото и видео ЧП

В городе Колин (Чехия) 28 декабря произошел мощный взрыв на электростанции Veolia Energie, спровоцировавший пожар на предприятии. Пострадавших в результате случившегося нет.

Инцидент произошел около 11:00 (по местному времени). Как пишет Вlesk.cz, с последствиями ЧП боролись восемнадцать пожарных команд. Локализовать огонь удалось лишь около 16:15 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Электростанция Veolia Energie blesk.cz

Спасатели сообщили, что их вертолет не мог подлететь к месту взрыва из-за построек, плотно окружающих здание электростанции. Инциденту присвоили третью степень пожарной тревоги из четырех возможных.

Местных жителей призывали не открывать окна из-за сильного задымления. Так, на ближайших к предприятию улицах дым уменьшил видимость, как туман.

Город накрыл густой дым blesk.cz

Выяснилось, что взрыв произошел на так называемой угольной дороге и повредил здание. Причиной ЧП назвали возгорание угольной пыли.

Предварительно, пожар нанес Veolia Energie ущерб в десятки миллионов крон.

Предлагаем посмотреть фото с места событий:

Взрыв повлек за собой пожар blesk.cz

Чешские правоохранители на месте ЧП blesk.cz

Пожар вызвал сильное задымление blesk.cz

Особо пострадали соседние улицы blesk.cz

Дым на дороге blesk.cz

ЧП произошло утром blesk.cz

На месте инцидента работали 18 команд спасателей blesk.cz

Пожарные тушат огонь blesk.cz

Местных жителей призвали не открывать окна из-за дыма blesk.cz

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