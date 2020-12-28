У Чехії через вибух загорілася електростанція. Фото та відео НП

У місті Колін (Чехія) 28 грудня стався потужний вибух на електростанції Veolia Energie, що спровокувало пожежу на підприємстві. Постраждалих внаслідок того, що сталося, немає.

Інцидент стався близько 11:00 (за місцевим часом). Як пише Вlesk.cz, із наслідками НП боролися вісімнадцять пожежних команд. Локалізувати вогонь вдалося лише близько 16:15 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Електростанція Veolia Energie blesk.cz

Рятувальники повідомили, що їхній вертоліт не міг підлетіти до місця вибуху через будівлі, які щільно оточують приміщення електростанції. Інциденту присвоїли третій ступінь пожежної тривоги з чотирьох можливих.

Місцевих жителів закликали не відчиняти вікна через сильне задимлення. Так, на найближчих до підприємства вулицях дим зменшив видимість, як туман.

Місто накрив густий дим blesk.cz

З'ясувалося, що вибух стався на так званій вугільній дорозі й пошкодив будівлю. Причиною НП назвали загоряння вугільного пилу.

Попередньо, пожежа завдала Veolia Energie збиток у десятки мільйонів крон.

Пропонуємо подивитися фото з місця подій:

Вибух спричинив пожежу blesk.cz

Чеські правоохоронці на місці НП blesk.cz

Пожежа викликала сильне задимлення blesk.cz

Особливо постраждали сусідні вулиці blesk.cz

Дим на дорозі blesk.cz

Надзвичайна подія сталася вранці blesk.cz

На місці інциденту працювали 18 команд рятувальників blesk.cz

Пожежники гасять вогонь blesk.cz

Місцевих жителів закликали не відчиняти вікна через дим blesk.cz

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Як повідомляв OBOZREVATEL: