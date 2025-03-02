В Чехии инициатива 'Подарок для Путина' собрала средства на геликоптер для ГУР

В Чехии друзья Украины собрали деньги на вертолет UH-60 Black Hawk и его транспортировку в нашу страну. Геликоптер передадут Главному управлению разведки Министерства обороны.

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Сбор организовал волонтерский проект Dárek pro Putina ("Подарок для Путина"), который давно помогает Украине. На воздушное судно для ГУР удалось аккумулировать чуть более 72 миллионов чешских крон (2,87 миллиона ​​евро) из необходимых 70 миллионов.

"Мы рады сообщить всему миру, что граждане Чешской Республики объединились для публичного сбора средств на приобретение вертолета Black Hawk UH-60 для украинской военной разведки", – заявили в X (Twitter) волонтеры.

Сбор на Black Hawk был открыт еще в ноябре 2023 года. Но несколько месяцев спустя поток донатов очень сильно замедлился, в том числе под давлением людей, утверждавших, что Украине не нужна эта машина.

Поэтому организаторы Dárek pro Putina провели консультации с сотрудниками ГУР МО. Украинские разведчики нашли за пределами Европы более новую модель Black Hawk, которая была на 35 миллионов чешских крон (1,4 миллиона евро) дешевле.

По сравнению с базовой версией, Sikorsky UH-60A+ Black Hawk оснащен двумя турбовальными двигателями T700-GE-701D, которые примерно на четверть мощнее базовых.

Известно, что в авиапарке ГУР МО уже есть как минимум два вертолета Black Hawk.

Как ранее передавал OBOZ.UA, наши защитники нуждаются в поддержке – открыто сбор средств на детекторы Step 2. Эти устройства могут спасти украинских воинов от вражеских FPV-дронов и показывают потенциальные опасности.

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