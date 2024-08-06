В Чехии бывшего военного приговорили к семи годам за мародерство в Ирпене и Буче: подробности дела

За мародерство в Ирпене и Буче суд приговорил чешского добровольца Филиппа Симана к семи годам лишения свободы. Мужчина пытался оправдать свои поступки, утверждая, что выполнял приказы своего руководства.

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Об этом сообщает Radio Prague International. Суд признал Симана виновным в совершении грабежей в районе военных действий на территории Украины.

Прокурор Мартин Белый отметил, что вердикт по делу Симана – первый приговор за такое преступление в связи с войной в Украине. Приговор может быть пересмотрен. Чешская прокуратура требовала для Симана десять лет заключения за мародерство.

27-летний Филипп Симан два года служил профессиональным военным в чешской армии. В конце марта 2022 года он присоединился к украинскому добровольческому батальону "Карпатская Сечь" без разрешения чешского президента на участие в военных действиях за рубежом.

Симан прошел базовую подготовку в Украине и получил вооружение. Впоследствии его направили в Ирпень и Бучу для патрулирования окопов и проведения так называемых очистных работ. Прокурор утверждает, что при исполнении своих обязанностей и во время отпуска Симан присваивал вещи погибших военных и мирных жителей. В апреле 2022 года украинские военные задержали его, после чего он вернулся в Чехию.

Ранее сообщалось, что российские военные вывозят из захваченной Запорожской атомной электростанции незадействованное оборудование. Им в этом помогает назначенный оккупантами "заместитель директора" ЗАЭС Эдуард Атакищев.

Также OBOZ.UA сообщал, что оккупанты добрались и до имущества украинцев, которые выехали из оккупации, погибли в результате боевых действий либо критиковали оккупационные власти или Россию. Они решили "национализировать" более 13 тысяч квартир, частных домов, коммерческих помещений и недостроенных сооружений.

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