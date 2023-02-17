В Чехии будут производить для Украины мобильные системы ПВО для борьбы с дронами: деньги предоставят Нидерланды

Западные партнеры продолжают оказывать Украине военную помощь в борьбе против страны-агрессора России. В Чехии будут производить для Украины мобильные системы противовоздушной обороны для борьбы с дронами.

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Деньги на эту программу предоставят Нидерланды. Об этом сообщает чешское издание Novinky.cz.

Директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS) Алеш Витечка уточнил, что для украинских защитников изготовят сотню модифицированных вездеходов Toyota, оснащенных парой скорострельных пулеметов. Необходимые боеприпасы также планируют закупить у чешских компаний.

Проект основан на тех же принципах, что и анонсированная ранее модернизация 90 танков Т-72. Их ремонт совместно оплачивают США и Нидерланды, и все координирует минобороны Чехии. Модернизацию и поставку танков обеспечивает чешская компания.

По словам Витечки, Нидерланды убеждены, что Чехия – подходящий партнер для помощи Украине благодаря динамичной оборонной промышленности и действенной государственной поддержке. При этом он особо отметил высокий уровень и качество сотрудничества с этой центральноевропейской страной.

Проект изготовления систем ПВО является ответом на российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и на попытки Украины защититься от них. Витечка отметил, что западные страны поставляют высокотехнологичные зенитные системы, однако ракеты, которые для них используются, обходятся в разы дороже, например против дешевых беспилотников "Шахид" иранского производства.

Поэтому после консультаций с Украиной и оружейной промышленностью Чехия предложила Нидерландам участие в проекте внедорожников, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Они могут эффективно противодействовать дронам и используют для этого общедоступные и дешевые боеприпасы.

Вездеходы Toyota оснащены парой 14,5-миллиметровых скорострельных пулеметов, которые могут использоваться для поражения воздушных или, при необходимости, наземных целей. Они могут действовать против средних и крупных беспилотников, а также против самолетов и вертолетов, действующих на малых высотах. Эффективная дальность – до двух километров. Оружие оснащено ночным прицелом.

Как сообщил OBOZREVATEL, танки Lepard 2 и боевые машины пехоты Marder прибудут в Украину уже в марте 2023 года. Техника будет поставлена с соответствующими комплектами запасных частей и боеприпасов, считает немецкий генерал Эберхард Цорн.

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