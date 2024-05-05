В Бундесвере снова произошла утечка данных: доступными стали тайные видеосовещания

В Германии снова заподозрили Бундесвер в проблемах с безопасностью секретной информации. Данные о тайных видеосовещаниях военных месяцами были доступны в интернете.

Об этом заявило издание Die Zeit, журналисты которого провели расследование и (по состоянию на вечер 3 мая) нашли в сети тысячи ссылок на видеоконференции Бундесвера с внутренней информацией. Любой мог узнать расписание видеозвонков, данные об их продолжительности, теме совещания, имя организатора. Записи самих переговоров в открытый доступ не попали.

Впрочем, утечка могла быть серьезной, поскольку часть онлайн-встреч имела статус секретных.

В целом расследователи обнаружили скомпрометированные данные о шести тысячах конференций. Реальное количество может быть гораздо больше.

Причиной называют пробел в системе безопасности программы для видеоконференций Webex (она принадлежит американскому концерну Cisco).

Сотрудникам Die Zeit также удалось добавиться в личные кабинеты для видеоконференций многих сотрудников Бундесвера, в том числе главы Военно-воздушных сил ФРГ генерал-лейтенанта Инго Гергарца. Эти кабинеты не были защищены паролями, утверждает издание.

Лишь после запроса Die Zeit Бундесвер 3 мая решил временно прекратить пользоваться Webex и отключил все свои аккаунты.

Напомним: в сети уже происходил слив информации из Бундесвера из-за платформы Webex. В начале марта российская пропаганда опубликовала аудиозапись разговора немецких офицеров, которые обсуждали необходимость передачи немецких дальнобойных ракет Taurus Украине.

Как писал OBOZ.UA, 5 мая канцлер Германии Олаф Шольц в поздравлении с Пасхой вспомнил о полномасштабной войне, которая продолжается в Украине. Он пообещал поддерживать нашу страну "столько, сколько нужно".

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