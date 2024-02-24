В Брюсселе перед Европарламентом развернули 30-метровый флаг Украины. Видео

Во вторую годовщину начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, в Европе прошли акции в поддержку нашего борющегося с агрессором народа. В Брюсселе перед Европарламентом в субботу, 24 февраля, вывесили украинские флаги и развернули 30-метровый флаг.

Соответствующее видео было опубликовано Радио Свобода. Акцию организовала миссия Украины при ЕС.

В поддержку Украины в Европарламент вышли украинская община, а также иностранцы, поддерживающие Украину.

Кроме того, к мероприятию присоединился еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс, который выразил поддержку украинцам и пообещал, что будет делать все возможное, чтобы привлечь нарушителей международного права к ответственности.

Люди почтили память тех, кто положил свою жизнь за украинскую свободу, а также убитых Россией мирных жителей. Участники акции спели гимн Украины, а также скандировали: "Слава Украине!", и конечно же слышали в ответ "Героям Слава!".

Напомним, 24 февраля в Киев прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии. Прежде всего чиновники выразили свою солидарность с нашим государством во вторую годовщину вторжения России на территорию нашего государства.

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