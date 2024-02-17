В Брюсселе несколько правительственных учреждений получили письма с ядом: появились подробности

В Брюсселе, Бельгия, три госучреждения получили письма с порошком, в котором обнаружили токсичное вещество бруцин. Всех, кто контактировал с письмами, изолировали и обследовали, никто не пострадал.

Об этом сообщает бельгийский телеканал VRT. Письма с ядом пришли в офис службы государственной безопасности, Дворец правосудия и канцелярию министра юстиции Ван Тигчелта.

Установлено, что порошок в письмах содержал бруцин – чрезвычайно ядовитое кристаллическое вещество.

Бруцин провоцирует мышечные судороги, усиливающиеся под воздействием звука и света.

В то же время контакт с кожей не представляет опасности, сказала спикер прокуратуры Ясмина Вановершельде, поэтому те, кто контактировал с токсичным веществом, сейчас находятся в добром здоровье, передает Politico.

Пока непонятно, кто отправил опасные письма.

Прокуроры заявили, что письма не имеют никакого отношения к стрельбе, которая произошла недавно в Брюсселе.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, в Брюсселе всего в нескольких километрах от офисов Еврокомиссии и НАТО поселился агент ГРУ РФ Виктор Лабин. Шпион снабжает российский ВПК координатно-измерительными машинами, которые являются незаменимыми в производстве вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!