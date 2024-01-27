Агент ГРУ поселился в Брюсселе в нескольких километрах от офиса НАТО и наладил поставки товаров для российского ВПК – СМИ

В столице Бельгии Брюсселе всего в нескольких километрах от офисов Еврокомиссии и НАТО поселился агент Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известно под своим старым названием – ГРУ). Проживая в бельгийской столице, Виктор Лабин снабжает российский военно-промышленный комплекс (ВПК) координатно-измерительными машинами, которые являются незаменимыми в производстве вооружения.

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Один из сыновей Лабина помогает ему вести бизнес, а второй отличился как организатор акций протеста в поддержку Кремля в Европе. Об этом стало известно из расследования The Insider.

В соцсетях члены этой семьи открыто высказываются в поддержку войны РФ против Украины. Несмотря на это, они уже более 10 лет живут в Европе и успешно избегают санкций.

Станки для российского ВПК

Ранее стало известно, что подрядчики российских производителей ракет "Кинжалов" получают необходимые товары из Европы. К примеру, Baltic Shipping Agency уже во время полномасштабной войны оказывала логистические услуги по доставке координатно-измерительных машин российскому ООО "Сонатек".

Эта московская фирма, владельцем и гендиректором которой является Руслан Лабин – сын упомянутого выше агента ГРУ, также снабжает средствами измерения десятки других оборонных предприятий страны-агрессора.

"Сонатек" завозит измерительные приборы из самых разных стран, в том числе из Италии (Tomelleri Engineering), Германии (Messtechnik) и Великобритании (Aberlink). В России наладить импортозамещение таких приборов не удалось, поэтому российский ВПК жизненно зависит от поставляемой "Сонатек" импортной продукции", – сказано в статье.

Брат Руслана Роман и их отец Виктор вместе ведут бизнес в Бельгии – они управляют компанией Groupe d'Investissement Financier. Ее Лабин-старший использовал для поставок товаров Россию. Однако в апреле 2023 года он стал использовать фирму-прокладку из Турции с аналогичным названием – Groupe dinvestissement Financi Osborne – и теперь поставки идут через нее.

Семья агента ГРУ

Роман Лабин, который тоже живет в Брюсселе, организовал в Париже акцию в поддержку сирийского диктатора Башара Асада и против США. В центре Брюсселя он провел акцию "против фашизма в Украине".

Его мать, жена Виктора Лабина, в социальных сетях публикует посты в поддержку войны РФ против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший майор ГРУ РФ и старший инструктор ЧВК "Вагнер" прилетел в Амстердам и попросил политического убежища в Нидерландах. Он выразил готовность предстать перед Международным уголовным судом в Гааге и дать показания насчет военных преступлений России.

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