В Брюсселе не достигли соглашения по высшим должностям в ЕС: в Politico раскрыли подробности

Лидеры Европейского Союзазавершили встречу в Брюсселе без достижения согласия по распределению высших должностей в ЕС. Несмотря на проведенные консультации, принципиальная сделка не была достигнута.

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Об этом сообщает Politico. Два дипломата ЕС сообщили журналистам, что лидеры ЕС провели консультации "без телефонов", но это не помогло достичь согласия.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал неформальный саммит без соглашения "полезным шагом". По его словам, целью этой встречи было не принятие решения о высших должностях, а скорее "углубленный обмен мнениями" о кандидатах.

"Цель этого вечера заключалась в том, чтобы не принимать решения", – сказал он.

По его словам, распределение должностей будет завершено на официальном саммите Европейского совета на следующей неделе. Также Мишель отметил, что в июне необходимо принять два решения: одно по отношению к высшим должностям, а другое по поводу стратегической повестки дня блока.

"Нам нужно договориться о команде и программе", – сказал он.

Президент Евросовета также подчеркнул, что до конца месяца решить этот вопрос является "коллективной обязательностью".

Ранее издание Politico сообщало, что четыре ключевых кандидатуры на руководящие должности в ЕС почти согласованы. Согласно этим данным, Урсула фон дер Ляйен будет переизбрана на второй срок на должности президента Европейской комиссии.

СМИ также сообщали, что Антониу Коста предварительно будет избран на пост президента Европейского совета, Роберта Мецола останется главой Европарламента, а Кая Каллас – главой внешней политики.

Однако соглашение не было заключено заблаговременно из-за инициативы Европейской народной партии по разделению должности президента Европейского совета.

Ранее сообщалось, что Украина выполнила все рекомендации Европейской комиссии. Теперь Европейский Союз может начать переговоры о вступлении нашего государства в это объединение.

Напомним, что послы Евросоюза одобрили переговорную рамку по вступлению Украины в блок. Переговоры начнутся 25 июня. Отмечается, что Венгрия и Словакия решения не блокировали.