В Брюсселе назначили следующее заседание Совета Украина – НАТО: что будут обсуждать

Военный комитет НАТО проведет в Брюсселе очередное заседание 16 мая 2024 года. В нем примут участие начальники генеральных штабов Альянса и их коллеги из Украины.

Об этом идет речь в сообщении организации. Отмечается, что возглавит встречу глава Военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр.

Кроме того, в заседании примут участие генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе (SACEUR), и генерал Филипп Лавин, который является верховным главнокомандующим ОВС НАТО по трансформации (SACT).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на первом заседании для обсуждения ключевых приоритетов и вызовов Североатлантического союза.

Во время первой сессии начальники Генеральных штабов встретятся в формате Совета Украина – НАТО, чтобы обсудить агрессионную войну России против Украины, ситуацию на месте и дальнейшую поддержку НАТО и стран Североатлантического союза.

Во время второй сессии генерал Каволи (SACEUR) проинформирует начальников оборонных ведомств о прогрессе, достигнутым в реализации и осуществимости семейства планов DDA. Они были приняты на Вильнюсском саммите в июле 2023 года, во время подготовки к Вашингтонскому саммиту. Также будут проводиться более широкие дискуссии о возможностях, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, оборонном промышленном потенциале и устойчивости общества.

Третью сессию возглавит генерал Лавин (SACT). Она будет сосредоточена на реализации Концепции многодоменных операций и Программы развития боевых действий (WDA), содержащей план военной трансформации НАТО на следующие двадцать лет.

Кроме того, во время заседания будут проведены более широкие дискуссии по согласованию операций в рамках процесса оборонного планирования НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 апреля Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

В частности, по итогам встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что ни НАТО, ни Евросоюз не выполнили того, что обещали Украине в плане поставок вооружения, что имело серьезные последствия на фронте.

На пресс-конференции по итогам встречи Зеленский заявил, что в Украину уже начала поступать военная помощь от США, однако воины Сил обороны получили еще не все необходимые инструменты.

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