В Британии заметили корабль-'призрак': подробности и фото

Береговая охрана графства Кент в Великобритании 31 января получила сообщение о корабле-"призраке". Судно без экипажа дрейфовало в водах района Апчерч возле Кэллоуса.

Как сообщает Кent live, информация о странном инциденте поступила около 9:40 утра. О том, что в прибрежных водах находится неуправляемое судно, рассказали жители графства, заметившие необычное движение корабля (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В Береговой охранt Ее Величества рассказали: "Мы получили много звонков по номеру 999 от представителей общественности, обеспокоенных тем, что судно оторвалось от причала на реке Медуэй недалеко от Нижнего Халстоу".

После того, как береговая охрана была уведомлена об инциденте, к кораблю отправили специальный экипаж, который смог выбраться на судно. Сделать это помог и тот факт, что неуправляемый корабль сел на мель.

"Спасательные команды береговой охраны Медвея и Шеппи были отправлены вместе со всепогодной спасательной шлюпкой Sheerness RNLI", – добавили в службе.

Специалисты объяснили, что лодка потеряла швартовку, прежде чем дрейфовать в сторону Нижнего Холстоу. По дороге судно село на мель на болотах. Они же выяснили, кому принадлежит корабль и позвонили его владельцу. Тот обещал организовать буксир судна. До того времени спасатели пообещали охранять его, чтобы корабль не стал причиной инцидентов на воде.

The coastguard received multiple 999 calls about this huge 'unmanned vessel' floating towards the Kent coast - it has run aground. https://t.co/WqltAvjxzd (pic: @EastKentIan) https://t.co/WqltAvjxzd pic.twitter.com/KFaDtiFUmR